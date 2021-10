Le pacte de responsabilité et de solidarité en chiffres pour la Haute-Normandie

2625 emplois d’avenir - ces contrats, CDD ou CDI, à destination des jeunes de 16 à 25 ans peu diplômés - ont été prescrits au 27 octobre 2014, faisant de la Haute-Normandie la troisième région de France sur ce point.



928 contrats de génération - l’entreprise embauche un jeune en CDI et maintient ou embauche un sénior de 57 ans et plus moyennant une aide de 12 000€ sur 3 ans -ont également été noués dans les entreprises. A noter que l'aide peut être doublée si l'entreprise embauche un jeune dans les six mois qui suivent l'embauche du senior.



Enfin, le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), qui doit permettre aux entreprises de dégager des marges de manœuvre pour embaucher, a bénéficié à 9 500 entreprises pour un montant de 87 millions d’euros. Grâce à cette somme dégagée, les entreprises peuvent soit acheter du matériel, soit embaucher.