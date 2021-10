Livre : l'hommage d'un Caennais aux "demoiselles aux pompons rouges"

L'ouvrage rend hommage à la résistance héroïque des fusiliers marins des principaux ports militaires de France en 1914 : Lorient, Brest et Cherbourg. Ces jeunes gens n’avaient pour la plupart pas encore 18 ans, d’où leur surnom... Les demoiselles aux pompons rouges ! “S’ils furent très populaires durant le conflit et après-guerre, ils tombèrent bientôt dans l’oubli. Cette histoire illustrée veut faire connaître leur courageuse épopée et rendre hommage à ces jeunes héros”.

Benjamin Massieu, Caennais de 24 ans, signe là son troisième ouvrage, préfacé par le Ministre de la Défense. Celui-ci souligne “une documentation photographie exceptionnelle”.

Les demoiselles aux pompons rouges

Auteur : Benjamin Massieu

Genre : Historique

Edition : Pierre de Taillac

19,90 €