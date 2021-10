Gare aux intoxications au monoxyde de carbone en Haute-Normandie

Gaz incolore et inodore, le monoxyde de carbone n'en est pas moins toxique et mortel. Il résulte tout simplement d’une combustion incomplète du bois, du charbon, du pétrole, de l’essence ou du fuel et du gaz. L'intoxication se manifeste par des maux de tête, des nausées, une confusion mentale et de la fatigue.

20 foyers d'intoxication avérée

De janvier à octobre 2014 en Haute-Normandie, 20 foyers d'intoxication avérée au monoxyde de carbone ont été signalés à l’Agence Régionale de la Santé. Ces 20 foyers ont exposé pas moins de 60 personnes à des émanations de monoxyde de carbone. Dans la moitié des cas, la cause de l'accident était une chaudière mal entretenue ou défaillante.

Pour éviter les accidents...

L'ARS propose les recommandations suivantes :

Avant l'hiver, faites impérativement entretenir vos appareils de chauffage et de production d’eau chaude à combustion et faites ramoner et vérifier l’étanchéité les conduits d’évacuation des gaz et des fumées.

Toute l'année, ne vous chauffez jamais avec des appareils non destinés à cet usage (réchauds de camping, fours, brasero, barbecues, cuisinières, etc.), n’utilisez jamais de façon prolongée un chauffage d’appoint à combustion, n’utilisez sous aucun prétexte un groupe électrogène dans un lieu fermé (maison, cave, garage…) et aérez quotidiennement votre habitation et n’obstruez jamais les grilles de ventilation, même par temps froid.

En cas de soupçon d'intoxication, appelez immédiatement le 15 et aérez la pièce si possible.