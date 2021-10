Gagnez vos places pour les plus beaux spectacles en jouant à la Touche Gagnante

Tous les soirs rendez-vous dans Génération Tendance entre 17h00 et 19h00 et gagnez vos billets pour les plus beaux spectacles de la région !

Remportez vos 2 places pour le spectacle de danse « Rock it all » du danseur et chorégraphe Brahim Zaibat (champion de breakdance, ancien danseur de Madonna, chorégraphe de Robin des bois, finaliste de la dernière édition de Danse avec les stars et chorégraphe d'un spectacle du cirque du Soleil...) « Rock it all » 10 danseurs, 17 tableaux, musique, danse et effets vidéos à couper le souffle, samedi prochain (8 novembre à 20h30) au Zénith de Caen !

Gagnez vos 2 places pour CELTIC RHYTHMS OF IRELAND, dimanche au Zénith de Caen 2 heures, de show exceptionnel danse et musique Celte, retraçant plus de mille ans d’histoire irlandaise.

Rendez-vous ce soir entre 17h00 et 19h00 dans Génération Tendance sur Tendance Ouest en jouant à la Touche Gagnante !