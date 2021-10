Les caennais de Slaughterhouse Brothers publient leur premier album

Quatuor de soul/rock, les Slaughterhouse Brothers sont nés de la rencontre de quatre francs-tireurs normands déterminés à faire rimer les nuages de décibels avec la ferveur des plus belles épopées. Groupe caennais et véritable talents de la scène régionale, le groupe a publié le clip de l'excellent titre "Who We Love". Une nouvelle fois preuve en est que la jeune scène normande fait partie d'une des meilleures de France. Slaughterhouse Brothers vient de publier son premier album "Hometown Boys", réalisé grâce au site de financement participatif crowdfunding. L'engouement des internautes s'est fait ressentir et ça se comprend avec ce très bon nouvel opus. À découvrir de toute urgence sur tendanceouest.com !