Un bilan jugé très positif, dans la mesure où les 32 antennes de la région couvrent à présent la quasi-totalité des foyers bas-normands, et que les problèmes rencontrés à Trouville et Lisieux ont été réglés. Les derniers foyers encore non équipés le seront lors du passage cet hiver de la Haute-Normandie au tout numérique.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire