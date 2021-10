Il participera à une rencontre publique sur le thème "Les partis politiques vont mourir et ils ne le savent pas". Cette soirée est organisée par la Gauche Unie ifoise et par le Mouvement des Progressistes (ex-MUP) du Calvados. Le sénateur Robert Hue y participera, tout comme le conseiller général Raymond Slama et Arnaud Fontaine, conseiller régional. La soirée se déroulera de 18h30 à 20h30 salle François-Mitterand à Ifs.