Football: l'US Quevilly co-leader du championnat !

Ca y est ! Ils l’ont fait ! Grâce à cette victoire, la 6e d’affilée et la 8e de la saison, et la défaite de Sedan sur son terrain face à Amiens 3-2(alors que les Sedanais menaient 2-0), les canaris rejoignent le club de Sedan en tête du championnat mais toujours à la 2e place avec un goal-average défavorable (une différence de +2 entre les deux clubs).

Le match débute tranquillement entre les deux équipes et les spectateurs n’ont pas grand-chose a se mettre sous la dent, et malgré un premier quart d’heure légèrement à l’avantage des Beauvaisiens et une occasion franche de la tête bien sortie par le portier Quevillais Dan Delaunay, ce sont les jaunes et noirs qui reprennent peu un peu la maitrise de cette première mi-temps et se procurent quelques rares occasions dont la plus franche est une occasion à la 30e minute sur une tête décroisée de Sarr qui frôle le poteau.

Au retour de la pause, les joueurs de Manu Da Costa ouvre le score par un but de l’attaquant Adama Sarr qui reprend du plat du pied un bon centre de Mathieu Géran.

Les Picards semblent peu à peu sombrer et les Quevillais en profitent pour accentuer la pression et suite à un corner mal dégagé, Jonathan Mendes prend sa chance sur une belle frappe au ras du sol qui fini au fond des filets (55e).

Les jaunes et noirs continuent de multiplier les chances de marquer mais ne parviennent pas à aggraver le score pendant que les Beauvaisiens n’arrivent quasiment plus à sortir de leur moitié de terrain jusqu'à l’expulsion du défenseur Billy Modeste suite à un deuxième carton jaune (80e).

Le score ne bougera plus, les Normands s’imposent 2-0.

« On a recadré certaines choses à la mi-temps qui les ont bien gênés lors de la deuxième mi-temps. Il faut rester humble, continuer à bien travailler, tous les week-ends, il faudra se remettre en cause, mais il faut savourer, c’est une belle récompense pour les joueurs, ils le méritent » déclarait Manu Da Costa à la fin de la rencontre.

« C’est une petite revanche de marquer contre mes anciens coéquipiers donc ca fait plaisir, on engrange les points et on va essayer que ca continue comme ça, j’espère que ca va être le déclic pour moi, c’est mon match référence. Sur le but, je sens que la balle va me revenir donc j’anticipe, je contrôle et je me pose pas de questions je frappe et ça rentre donc c’est bien » confiait un Jonathan Mendes tout sourire à la sortie des vestiaires.

Prochain match, samedi 8 novembre à Mantes.