La situation du football en Basse-Normandie

Le mercredi 3 novembre 2010, Pierre Leresteux, président de la Ligue de Football de Basse-Normandie, a répondu à nos questions sans langue de bois sur Tendance Ouest.

La situation du football en France et en Basse-Normandie, les états généraux du football, Domenech qui va au prudhomme après un licenciement pour faute grave, l'argent et le foot, les amateurs et les professionnels...

Le président de la Ligue de football de Basse-Normandie, homme d'expérience et de terrain sait ce qu'il veut pour le foot régional et... ce qu'il ne veut pas.

Interview en images :