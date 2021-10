Sotteville-lès-Rouen : une soirée d'Halloween

Il est bientôt 19heures. Depuis quelques minutes, dans notre maison de Sotteville-lès-Rouen, la sonnette nous avertit qu’un nouveau groupe de petits monstres vient réclamer son offrande sous peine de nous jouer un tour malicieux. Il faut dire qu’à la grille d’entrée, Jack-o’-Lantern (la citrouille contenant une petite bougie allumée), encourage les jeunes créatures en quête de sucreries à s’annoncer. Nous ouvrons la porte, et derrière nos masques de sorcier, nous lisons la surprise sur le visage des plus jeunes, et un petit sourire peu rassuré sur celui des plus grands qui nous tendent timidement leurs sacs en prononçant la formule consacrée : « farce ou friandise ! »

Ils se présentent par groupe de 4 à 8 enfants de tous âges, accompagnés de un ou deux adultes. Ils sont maquillés et portent des artifices qui leur créent une figure d’outre-tombe ; ou bien ils se dissimulent sous le déguisement d’un fantôme, d’un vampire, d’une sorcière. « Les gens ouvrent souvent leur porte et nous donnent plein de bonbons. Mais ils ne sont pas tous déguisés ! » Nous explique l’un des plus grand.

Nous repérons les prochains groupes qui remontent la rue. Ils s’arrêtent chez nos voisins. Nous croisons le regard amusé de ceux qui sont sur le pas de leur porte, répondant à la demande des créatures d’Halloween. Puis nos chers visiteurs reprennent le chemin. Nous leur disons au-revoir avec un petit rire de sorcière ou un grondement de bête féroce.

Bientôt, la rue redevient calme.