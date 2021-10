FOO FIGHTERS - Congregation

Si Foo Fighters est né en 1994 sur les cendres de Nirvana après la mort de son leader Kurt Cobain, très rapidement son fondateur, le batteur multi-instrumentiste Dave Grohl lui donne une identité unique.

Ce nouveau projet est un album composé de huit chansons enregistrées dans huit villes américaines différentes (Chicago, Austin, Nashville, Los Angeles, Seattle, La Nouvelle-Orléans, Washington et New York) en compagnie de légendes locales.

Sur "Congregation" 3ème extrait dévoilé aujourd'hui, on retrouve avec plaisir des parties guitare et batterie assumées et parfaitement écrites pour un titre d'une durée de 5 minutes... 11 secondes. Loin des formats et de la variété, tant mieux !