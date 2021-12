La bibliothèque se fait itinérante

C'est le principe du Bibliobus, ce bus jaune et bleu de neuf mètres de long qui sillonne depuis plus de quarante ans les rues de l'agglomération, chargé de quelques tonnes de livres.

Il fait partie du réseau de bibliothèques de l'agglomération et remplit chaque jour son objectif “d'aller à la rencontre des lecteurs des quartiers”, fort des 3 500 ouvrages disponibles en permanence dans ses 15 m2, dont la moitié destinée aux enfants. Le curieux bus poursuit inlassablement son programme de passage dans les écoles et les maisons de retraite. Il est même à l'origine de diverses animations et lectures pour les petits.

La formule séduit : le Bibliobus prête aujourd'hui près de 25 000 ouvrages par an pour une durée de trois semaines maximum, et dispose d'un budget annuel de 9 500 euros pour renouveller son stock. Retrouvez le parcours du Bibliobus sur www.caenlamer.fr



