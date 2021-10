Concours : réalisez la couverture du Viking

Cette année, le thème portera sur “Le temps retrouvé : Rouen et ses métamorphoses”. Et les organisateurs s’attendent à tout, mais surtout à de la créativité.“Nous sommes ouverts à pas mal de propositions, les dessinateurs sont libres”, précise Anaïs Denis, trésorière de l’association le Viking, qui met un point d’honneur à exhorter un public varié à participer au concours.

L’an dernier, neuf personnes avaient envoyé leur création sur “Le fil d’Ariane et le labyrinthe rouennais”. Et pour le lauréat, le gain n’est pas insignifiant puisque le dessin du gagnant figure en Une des quelques 40 000 exemplaires du Viking diffusés en plus des 1 500 € remportés. “Cette année, nous aimerions recevoir une quinzaine de dessins, afin d’avoir un large choix possible”, espère Stefan Villanueva, président de l’association.



Pour participer, envoyez vos créations à association.viking@gmail.com avant le 8 décembre. Le 13, une délibération aura lieu à l’école, suivie d’un cocktail et d’une présentation des créations. À vos crayons !