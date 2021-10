Open d'échecs de Caen : un invité surprise d'envergure mondiale

Le rendez-vous caennais est international et attire de plus en plus de joueurs, qui viennent de plus en plus loin. Des joueurs du grand ouest de la France, du sud, de Russie... et même de Chine, cette année. C'est l'invité surprise de dernière minute : Li Chao, 38e joueur mondial !

Li Chao, le Richard Gasquet de l'Open d'échecs de Caen Impossible de lire le son.

190 joueurs sont inscrits cette année. Ils doivent chacun se mesurer à sept concurrents d'ici dimanche.