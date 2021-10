Handball : les Vikings de Caen veulent s'amuser en coupe

Les Vikings du Caen Handball ont le sourire et entendent bien le garder. Les Caennais ont fêté leurs retrouvailles avec le Palais des Sports par une victoire sur Asnières, dimanche 26 octobre (30-25). Les Vikings ont brillé au retour des vestiaires après une première mi-temps bien terne (11-14, 30’). En infligeant un 10-1 à leurs adversaires, ils ont tué le suspense.



Rêver en coupe

“Les garçons ont su réagir, se félicite Dragan Mihailovic. On a été bien en place défensivement et on a su les embêter sur nos attaques rapides.” Cette deuxième victoire de la saison en championnat, portée notamment par les neuf buts de Florian Dessertenne, permet à Caen d’équilibrer son bilan comptable en Nationale 1 et de s’installer en milieu de tableau. Bon pour la confiance avant la réception de Massy (D2), dimanche 2 novembre (16h) en Coupe de France.

Il y aura alors de bons souvenirs à réanimer puisque les Bas-Normands s’étaient offert un superbe exploit contre cette formation la saison dernière. Les Caennais ont pour objectif de faire aussi bien cette année, eux qui évoluent pour la deuxième saison consécutive en Nationale 1.