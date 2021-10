Les multiples supports de l'illustratrice caennaise Alice Dufay

Il faut avoir l’œil. Mais à flâner dans les rues de Caen, son travail ne vous aura peut-être pas échappé. Depuis 2011 et à 35 ans, Alice Dufay est “illustratrice à temps plein”. Une espèce rare dans la capitale bas-normande. Après cinq ans à l’école des Beaux-Arts de Caen, elle s’est d’abord appuyée sur l’enseignement pour payer ses charges, avant de vivre pleinement de son coup de crayon, les commandes tombant peu à peu.



Fringues, bars, chambres

La dernière la pousse actuellement à explorer un nouveau support : le textile. Une créatrice parisienne de foulards a fait appel à ses services pour imprimer un dessin sur ses produits. L’écho de son talent a également était entendu outre-Atlantique, puisque la marque montréalaise Against Nudity entend utiliser deux de ses créations sur des tissus ces prochains mois.

Mais son style tiré d’un univers épuré, où le trait noir s’impose systématiquement, a également fait des heureux dans le monde de l’édition : couvertures de livre chez Odile Jacob, pochettes de CD ou magazines. Quelques touches de couleurs, souvent détachées du dessin, appuient sa signature.

“J’aime également beaucoup travailler chez des particuliers”, commente l’illustratrice dont le travail commence à s’exporter dans d’autres villes comme à Lille, Lyon et Paris. “Quand je finis la chambre d’un enfant, ça me plaît de me dire que cette pièce restera unique.”

Cette native de Caen expose également son travail sur les vitrines des commerces ou à l’intérieur. “Noël arrive et j’habillerais certainement cette année encore celle de It Shop”. A l’intérieur du bar Vous Etes Ici ou de la boutique Déco Room, l’ardoise de la maison est également signée Alice Dufay.

Son blog : http://alicedufaydessine.blogspot.fr/