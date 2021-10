Rugby : six Caennaises en sélection Grand Ouest

Les joueuses disputeront donc ce tournoi de secteur à XV ces vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre. Des joueuses du Centre, des Pays de la Loire, du Poitou Charente, de Normandie et de Bretagne ont été convoquées pour ce tournoi et intégreront l’équipe du Grand-Ouest. La France du rugby féminin est ainsi divisée en cinq grandes régions. Les électionnées françaises : Annaëlle Deshayes, Maëlle Dotou, Charlotte Folliot, Ophélie Gincourt, Léa Morel et Emma Romain.