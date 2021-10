Coupe de France : l'US Quevilly accueille Siroco Les Abymes (Guadeloupe)

Siroco Les Abymes, vainqueur hier soir d'Etoile Morne-à-l'Eau, se déplacera donc à Petit-Quevilly. Pour les hommes de Manu Da Costa, qui voulaient se rendre dans les DOM-TOM, c'est une petite déception, comme le souligne le coach : "Le club avait accepté la demande des joueurs pour qu'ils puissent vivre une aventure humaine en se déplaçant dans les DOM-TOM. Le tirage a décidé que nous jouerons à domicile. Après, en termes sportifs, recevoir est toujours plus intéressant que de se déplacer".

L'US Quevilly dans l'inconnu ?

Ce 7e tour de la Coupe de France s'annonce également spécial de par le standing de l'adversaire, dont le staff de l'US Quevilly ne connaît rien ou presque : "C'est peut-être la première fois où j'ai aussi peu d'informations sur une équipe, on part dans l'inconnu. On va tout faire pour avoir un petit peu d'informations pour donner quelques billes aux joueurs et ne pas les lancer dans l'inconnu." Seule certitude : les joueurs des Abymes mettront un grand impact physique dans la rencontre.

En dehors des terrains, des animations pourraient être organisées pour accueillir au mieux les joueurs guadeloupéens et leur faire découvrir l'agglomération.