Box-office du 22 au 28 octobre : "Samba" se perd dans "Le Labyrinthe"

Avec 871.402 nouveaux billets vendus, "Le Labyrinthe" perd à peine 36.000 spectateurs au cours de sa deuxième semaine d'exploitation, surement aidé par les vacances scolaires. Le film passe du coup devant "Samba" qui attiré 768.506 nouvelles personnes.

"Ninja Turtles", adaptation des "Tortues Ninja" se maintient sur le podium, talonné par les nouveautés "Magic in the Moonlight" de Woody Allen et "Fury", film de guerre réunissant Brad Pitt et Shia LaBeouf.

Box-office du 22 au 28 octobre :

1. Le Labyrinthe : 871.402

2. Samba : 768.506

3. Ninja Turtles : 551.157

4. Magic in the Moonlight : 369.909

5. Fury : 339.311

6. Gone Girl : 308.234

7. Annabelle : 288.201

8. Le Grimoire d'Arkandias : 270.416

9. On a marché sur Bangkok : 225.773

10. La Légende de Manolo : 199.265