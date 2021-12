Découvrez Secret le dernier titre de Seal

Secret est le premier extrait du 6ème album studio de Seal. Le chanteur britannique a sorti son premier hit au début des années 90, le titre: "Crazy". Son succès fut un peu moins important au milieu des années 90 avant de revenir en France en 2001 par un duo avec la chanteuse Mylène Farmer "Les mots".

Son album "Seal IV" sorti en 2003 sera l'album qui marquera le plus les français avec les titres "Love's divine" ou "Waiting for you".

Découvrez dès maintenant "Secret" le premier extrait du nouvel album du chanteur Seal.