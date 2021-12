Malherbe a connu un début de championnat tonitruant avec une victoire contre l'Olympique Lyonnais et contre l'Olympique de Marseille. Ce fut ensuite un peu moins bon avec différents matchs nul et deux défaites à domicile contre Brest et Nancy.

Le bilan n'est pas véritablement inquiétant mais commence à ressembler à celui de la saison 2008-2009 qui avait vu le Stade Malherbe descendre en Ligue 2. Nous n'en sommes pas là mais à 11 journées il est temps de faire le bilan avec Thibault Deslandes.