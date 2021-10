Après la THT, RTE fait sa pub

L'entreprise RTE n'a pas vraiment laissé de bons souvenirs en Normandie dans le département de la Manche. La cicatrice est béante et traverse le département du nord au sud, visible, menançante et très peu esthétique.

Pas de discrétion pour la THT

Le dimanche 26 octobre dernier, TF1 a diffusé le premier spot publicitaire de RTE, l'opérateur du réseau haute-tension français qui fêtera ses dix ans de séparation de la maison-mère EDF en 2015.

Durant 3 semaines de pub, RTE lance sa nouvelle signature : "RTE, le réseau de l'intelligence électrique". La filiale d'EDF veut sortir... de l'anonymat. Qu'elle se rassure, dans la Manche, elle est très connue, mais pas forcément... pour son intelligence.

Pas certains que les manchois (habitants du département de la Manche en Normandie) trouvent très intelligent d'avoir à subir au-dessus de leur tête et de leurs paysages la ligne 400 000 volts, THT Contentin-Maine, qui parcoure 95 km dans la Manche et traverse 44 communes... même avec une tendre voix off.