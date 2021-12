Trois ans que Jérémy parcourt le monde en autostop

Depuis, ce jeune Caennais de 23 ans a traversé ce pays du nord au sud mais aussi l'Equateur, le Pérou, la Bolivie et il se trouve actuellement à Valparaíso au Chili. 'Début octobre, j'ai fêté mes trois ans de voyage autour du monde en autostop”, explique-t-il. 'L'Amérique du Sud m'a passionné jusqu'à présent. J'ai aimé les pays à forte ethnicité indigène comme le Pérou ou la Bolivie, l'accueil très généreux des Colombiens et plus récemment celui des Chiliens”.

Les voyages de Jérémy ne sont toutefois pas uniquement tissés de belles aventures. Son passage près du Salar de Uyuni en Bolivie aurait pu signer la fin de son épopée. “Je me suis égaré dans le désert pendant trois jours. J'ai été récupéré par un 4x4 de touristes passant par là par hasard !”, se souvient-il.

Pour la suite, Jérémy devrait se rendre à Ushuaia, à l'extrême sud de l'Argentine, puis remonter vers Buenos Aires. “J'espère être à Rio au Brésil pour Noël ou le Nouvel An. Ensuite, je vise le Vénézuela puis je voudrais tenter de retourner à Panama vers le mois d'avril 2011 pour trouver un voilier et traverser le Pacifique jusqu'en Australie. De l'Australie, je me rendrai en Asie puis retour vers l'Europe”.

Des podcast pour suivre le grand voyageur

Le jeune Caennais, en plus de son site Internet, vient tout juste d'inaugurer une nouvelle façon de communiquer avec son entourage et toutes celles et ceux qui suivent son extraordinaire voyage : le podcast audio. “C'est une belle possibilité de transmission de certaines émotions. J'ai fortement envie de peindre des images dans la tête des auditeurs en développant des scènes et des idées grâce à des textes parlés”.



