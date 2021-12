V'éol : la cible de nombreux délits

'Caen a toujours été la plus sensible depuis l'ouverture de ce service, explique Clear Channel, la société responsable du réseau de vélos en libre service implantée dans plusieurs villes. Récemment, la municipalité a même décidé de fermer la station Lemonnier, trop vandalisée. '

Nous réfléchissons à une nouvelle implantation pour cette station, explique l'adjoint responsable. Lorsqu'un vélo est pris pour cible, il est bloqué en station pour le rendre indisponible. L'usager n'en pâtit donc pas en principe.

'Nos équipes contrôlent chaque station, et donc chaque vélo, avant 9 h de manière quotidienne', souligne Clear Channel. 'Nous réalisons un travail de fond avec la Ville et les polices municipales et nationales. Un renforcement de l'éclairage autour des stations est également en cours.'