Le festival les Rockalies fête sa dernière édition à Saint-Martin-de-Fontenay

Le festival les Rockalies baissera le rideau définitivement ce samedi à la salle des fêtes de l'espace Coizel à Saint-Martin-de-Fontenay. Le seul festival de hard-rock, heavy metal de la région, aura l'honneur de célébrer la fin de ces douze ans de bonheur avec une programmation qui ose, une nouvelle fois, une dernière fois...!

Retrouvez sur scène les suédois de The Poodles, Manigance, Blackrain et enfin Access ! Ambiance familiale avec un public convivial et amical ! Tarif : 15€ en prévente / 20€ sur place

Ecoutez, Gaëtan président de l'association nous en dire plus au micro Tendance Ouest.