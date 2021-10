Animation vacances à la Cité de la Mer de Cherbourg

Durant les vacances, la cité de la mer de Cherbourg vous accueille avec toutes ses expositions et son aquarium mais propose aussi une animation temporaire et familiale. Si vous l'osez, venez plonger vos mains dans le bassin tactile spécialement aménagé pour vous faire découvrir ces espèces qui peuplent nos plages, se cachent sous les rochers ou dans les mares. Par équipe, à l’aide de fiches pédagogiques, d’une carte du littoral et de paniers flottants abritant poissons, crustacés ou encore des algues, vous saurez tout sur 40 espèces de nos côtes. Un biologiste sera là pour vous aider à différencier toutes les espèces.

L'animation est comprise dans le prix du billet et se fait chaque jour à 11h, 14h30 et 16h. Durée, 45 minutes environ.

Ecoutez Lucie Le Chapelain, chargée de communication à la cité de la mer, nous présenter cette nouveauté :