Musique à Caen, Kuage dévoile son nouvel EP

Composé de Gabriel de Superpoze et de Adrien de SAmBA De La mUERTE, Kuage est un duo d'électropop qui avait conquis le public avec son unique morceau “A part of you” sorti au milieu de l’été 2013. Véritable bijou de la scène régionale, Kuage publie son nouvel EP ce lundi 29 octobre "A Part of You" sur le label caennais Combien Mille Records. EP aux sonorités riches évoulant entre la pop mélancolique, des lignes rock et d'électro voyageur.