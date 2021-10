Nonant le Pin, le projet de pont approuvé sur la ligne Sncf

16 trains passent chaque jour à Nonant-le-Pin. Les passages à niveau situés sur la voie ferrée Paris/Granville aux 2 entrées du bourg, sur les routes départementales 438 et 926 (route de Sées et route de L’Aigle), seront remplacés par un pont-route unique. On dénombre 23 collisions entre 1978 et 2006 sur le passage à niveau de la route de Sées, 36 sur la route de L’Aigle.

Les 2 routes départementales concernées, supportent un trafic important, avec un taux de poids lourds élevé : 3 800 véhicules par jour avec 27% de poids lourds pour la RD 438 et 3 880 véhicules par jour avec 15% de poids lourds pour la RD 926.

Le projet cofinancé par l’État, Réseau Ferré de France (RFF), la Région et le Département, permet à la fois le maintien de la circulation des poids lourds et des convois exceptionnels, la circulation locale et également celle des piétons pour lesquels plusieurs cheminements sont prévus. D’une longueur de 2,4 km, ces travaux sont estimés à 8 millions d'euros.

À la suite des enquêtes publiques préalables réalisées en 2014 et de l’avis favorable du commissaire enquêteur, la Commission permanente du Conseil général a demandé au Préfet de l’Orne de prononcer par arrêté : la déclaration d’utilité publique des travaux.

Cette déclaration d’utilité publique permettra ensuite de prendre possession des emprises nécessaires, puis d’engager les travaux, prévus en 2015 et 2016.