La reine Élisabeth II a envoyé son premier tweet

Devant un parterre de 600 invités, la reine a elle-même rédigé son premier message sur le site de microblogging : "It is a pleasure to open the Information Age exhibition today at the @ScienceMuseum and I hope people will enjoy visiting. Elizabeth R." ("C'est un plaisir pour moi d'inaugurer l'exposition 'Information Age' au @ScienceMuseum et j'espère que les gens apprécieront leur visite. Elizabeth R.")

Cet événement s'est déroulé dans le cadre d'une célébration de l'histoire des technologies de la communication au Royaume-Uni. La reine rejoint ainsi, un peu tard, d'autres grands de ce monde qui ont l'habitude quant à eux de tweeter régulièrement, comme Barack Obama ou bien encore le Pape François.