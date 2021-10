Rouen : Il fuit les policiers, les frappe et les insulte toute la nuit

La BAC patrouille ce vendredi en pleine nuit quand elle repère un véhicule roulant à vive allure sur les voies de bus, avenue Champlain à Rouen. Les agents de la BAC décident alors de faire demi-tour et d'interpeller le conducteur du véhicule qui prend alors la fuite.

Il grille un stop, puis quatre feux rouges, se dirige vers la rive gauche, manque de percuter des clients sortant de boîte de nuit et se retrouve finalement coincé devant l'église Saint-Sever. Si le passager, un homme de 32 ans demeurant Sotteville-lès-Rouen, se plie aux injonctions des forces de l'ordre et sort du véhicule, manifestement ivre, le conducteur refuse lui de sortir. Les policiers y parviennent finalement.

Survolté... et menotté

Là, le conducteur commence à s'énerver, à insulter les policiers et à tenter de les frapper. Des menottes lui sont passées aux poignets. Il continue de hurler et d'insulter les policiers jusqu'au commissariat où il est amené, tentant de leur donner des coups de tête, et refuse de se soumettre à l'éthylotest alors qu'il est manifestement ivre.

Placé en garde à vue, il pourrait être poursuivi pour conduite en état d'ivresse, refus d'obtempérer, rebellion et outrage.