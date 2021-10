Lisieux : le journaliste Thomas Dandois en France lundi

Le verdict est tombé aux environs de 4h30 du matin, heure française. Thomas Dandois et Valentine Bourrat, retenus en Indonésie pour être entrés dans le pays avec des visas de touristes et non de journalistes, sont condamnés à 2 mois et demi de prison. La justice indonésienne avait arrêté le journaliste de Lisieux et sa consoeur le 6 août dernier, alors qu'ils tournaient un reportage pour la chaîne Arte, sur les rebelles séparatistes de Papouasie, sujet sensible dans le pays.

Malgré le verdict, les deux journalistes seront libérés dans les prochaines heures, car ils ont déjà purgé leur peine en détention provisoire. Ils devraient être de retour en France lundi.

Ce vendredi matin, c'était le soulagement pour leur comité de soutien. Tendance Ouest a recueilli le témoignage de Pierre Creisson, grand reporter et ami de Thomas Dandois :

Le rassemblement prévu samedi 25 octobre à Bayeux en soutien à Thomas Dandois et Valentine Bourrat est annulé.