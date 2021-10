A la veille de la Toussaint, des dérives funéraires dénoncées dans le Calvados

Créée en 1974 à l’initiative du Dr Franck Duncombe, l'association crématiste du Calvados avait à l'origine pour vocation de faire connaître l'incinération, peu développée. Quarante plus tard, alors que la crémation ne cesse gagner du terrain (2 403 à Caen en 2013 contre 2 132 deux ans plus tôt), son activité a évolué sur l'observation du monde funéraire. Et de ses dérives.

Mi-octobre, elle a d'ailleurs adressé un courrier aux parlementaires du Calvados ainsi qu'au premier ministre afin d'obtenir une révision de la loi, pour mieux protéger les familles endeuillées. « Nous dénonçons un abus des soins de conservation », explique Eric Marck, président de l'association crématiste du Calvados. Ils ne sont en effet pas obligatoires. Une habitude de « simplification » s’est aussi développée lors des cérémonies religieuses. Elle consiste « à ce que le règlement du service religieux soit fait par l’entreprise de pompes funèbres (...) Les pièces justificatives absentes des comptabilités permettent manifestement de léser souvent le clergé qui ne peut rien réclamer pour un don en espèces. »

Dénoncer les anomalies

Autre cheval de bataille : les contrats obsèques souvent abusifs ou l'impossibilité pour les proches d'avoir la certitude que les cendres qu'on lui remet sont bien celles de leur défunt. « La loi ne prévoit aucun contrôle », regrette Eric Marck. L'association crématiste du Calvados incite donc le grand public à dénoncer les anomalies. Et attend que les élus s'emparent du dossier.

Pratique. A sociation crématiste du Calvados 28 rue de Bayeux à Caen. Tél. 02 31 20 69 44. Permanence le jeudi de 15h à 16h30. www.cremation14.org