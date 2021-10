Vire célèbre sa 26ème Foire à l'Andouille

Lors de la 26ème Foire à l'Andouille et des produits du terroir, le Canada, avec la province du Québec, sera à l'honneur avec un exposant "Passion Québec" qui met en avant les produits typiques : sirop d'érable et dérivé de l'érable (beurre, thé, tisane, gâteau, ...) mais aussi les célèbres sucettes à l'érable, la célèbre "tire".



Pendant les 3 jours, vous trouverez sur la foire des animations autour des stands, de nombreux paniers garnis à gagner, divers lots et bons d'achat. Vous pourrez assistez à des démonstrations de cuisine et participez à des ateliers culinaires.



Pratique : 4€ (adultes) / gratuit pour les moins de 12 ans. De 10h à 19h, nocturne le vendredi jusqu'à 21h.



Ecoutez, Jacky Leduc, Président de la Foire à l'Andouille de Vire.

Foire Andouille Vire Impossible de lire le son.