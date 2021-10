La table de la semaine : La Mare Ô poissons, à Ouistreham

On s’attable, ici, pour une discussion de travail, une pause gourmande et détendue entre copines un tantinet épicuriennes, un repas entre amis ou en famille. Semaine ou week-end, la table est efficace et souriante. L’envie démange, d’ailleurs, de passer une tête en cuisine pour aller saluer le chef. En deux ans, Jean-Philippe Enée et son épouse ont redonné au piano, une vie et des saveurs ; à la maison un sourire. On est ravi de gratifier cette table d’une confiance très heureusement retrouvée.



Formule à 16 euros

Le déjeuner de midi : « Menu Ô déjeuner » où l’on pioche parmi les « Ô idées de la Semaine » - (encornet au jus de crustacé, gratiné d’artichaut, rognon de veau, pomme confite, jus à la graine de moutarde... par exemple) rime avec bon plaisir. Un régal inégalé qui n’a d’égal nulle part ailleurs, prix s’entend. On apprécie ce menu, sorte de mise en bouche pour un futur déjeuner ou dîner en amoureux, plus posé. La cuisine fait volontiers la part belle aux produits nobles de la belle Normandie, ceux de la mer en tête, et invite les papilles au voyage. « Ô » comme c’est bon, raffiné et franchement plus qu’abÔrdable ! N’hésitez surtout pas à franchir la porte.

Pratique : 11, place du Commando 14150 Ouistreham - Tél : 02 31 25 32 91

cette table vous est présentée et conseillée par le guide Le petit Futé