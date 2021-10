Conflit social : les pompiers exigent le retrait des sanctions à Caen

Dans ce courrier, les pompiers du Calvados demandent que les sanctions liées au mouvement de protestation "encadré par l'intersyndicale" soient purement et simplement retirées et ce afin "d'apaiser le climat social et de recommencer les différents groupes de travail dans la confiance et la sérénité".

Le 2 octobre dernier, quelques centaines de pompiers avaient reçu par recommandé des avis de sanction. Ils avaient manifesté en tenue d'intervention devant le Conseil général du Calvados le vendredi 26 septembre.