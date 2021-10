Portrait passion : des gens de bonne compagnie à Rouen

Ils se taquinent, s’envoient des piques... un vrai duo comique. L’une a commencé la comédie par hasard en accompagnant une amie au Conservatoire. L’autre a eu son premier rôle (Jésus dans une crèche) à l’âge de trois mois. Puis ils se sont rencontrés. “Nous nous sommes connus au Conservatoire de Rouen entre 1997 et 1999, se souvient Bruno. Nous nous sommes retrouvés il y a trois ans, au premier spectacle de la BBC”.

Les mêmes envies

Dès lors, Karine rejoint la compagnie. “C’était pour la parité”, justifie malicieusement Bruno. Sa comparse trouve d’autres raisons à leur collaboration. “Nous partageons les mêmes envies, le même goût pour l’image et la vidéo”. Deux éléments que l’on retrouve dans les projets en cours de la compagnie. Comme dans “636”, une uchronie se déroulant en 2012 où une candidate à la présidentielle a la solution miracle pour sauver le pays. “Un teaser sera projeté en janvier à la Chapelle Saint-Louis”, annonce Bruno.

La BBC travaille également sur une pièce de théâtre et des courts-métrages avec des élèves de 4e. Une jeunesse qui a un rôle central dans leur création. “On travaille souvent sur ce qui rapproche ou éloigne les générations. On veut aussi aider les jeunes à se sentir mieux ou bien parler des violences familiales”, explique Karine.

Des projets qui se font en collaboration avec la scène nationale de Montbéliard. Mais le duo n’en oublie pas Rouen et ne cache pas son envie de “travailler avec les comédiens et les metteurs en scène du coin”. Leur rêve ? Adapter en long-métrage Mr et Mme Silverdust, la première pièce de la compagnie, mais surtout “continuer à faire les choses sérieusement, tout en s’amusant”.