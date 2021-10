Il sera alors 13h45 à Houston au Texas, et c'est une bataille virtuelle entre le meilleur taureau américain et le meilleur taureau français qui aura lieu ce soir là : chacun compte le même nombre de victoires, et la différence pourrait se faire dans l'Orne !

Ce spectacle d'1h30 est présenté par 4S Ranch, implanté à Glos la Ferrière, près de l'Aigle : c'est le seul en Europe à sélectionner génétiquement ses animaux.

Au programme : lasso, danses indiennes, et 10 cow-boys qui vont s'affronter sur 10 taureaux. Chacun devra tenter de rester sur l'animal les 8 secondes réglementaires. Stefano Baldin, organisateur, était ce samedi matin l'invité de la rédaction de Tendance Ouest/Orne :

Un grand show de rodéo se prépare à Alençon! Impossible de lire le son.

Réservations des places à l'office de tourisme d'Alençon.