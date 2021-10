Judo : Gwenaëlle Patin annonce la couleur

Avec une médaille de bronze décrochée au championnat d’Europe à Athènes cet été, Gwenaëlle Patin semble plus sereine que jamais. “Mon objectif c’était la première place, je combats toujours pour gagner, avoue la judokate de l’Alliance Judo Inter-Quartiers Caen. Mais j’ai vite relativisé, troisième c’est déjà génial.”

Gwenaëlle Patin fait partie des espoirs du judo français, mais ce qui frappe chez la lycéenne de 17 ans, c’est sa maturité. “Ce fut une saison riche en rebondissements, il y a eu des hauts et des bas. Le championnat de France junior a été un véritable électrochoc pour moi, je me suis pris une claque. C’était une bonne leçon, le judo est une école de la vie géniale mais il n’y a pas que ça. Ma priorité aujourd’hui c’est le bac, je suis en terminale S et je veux devenir kiné.”

De retour à Caen depuis cet été, Gwenaëlle Patin pourra compter sur ses proches pour l’aider, et sur sa nouvelle meilleure amie, Betina Temelkova, une judokate bulgare rencontrée à Athènes. Actuellement en vacances en Normandie, elle était présente samedi 18 octobre au tournoi national junior de Cormelles. Battue en finale par Eloïse Combeau (AJ Limoges), Gwenaëlle Patin a pris la deuxième place.