Tennis : les amateurs rêvent d'Open de Caen à la Folie

“C’est quelque chose de motivant. Partager les vestiaires avec les professionnels, pouvoir les côtoyer, c’est quelque chose de motivant”, explique-t-il. Pour pouvoir mener à bien cette campagne de qualification (près de 14 matchs pour arriver au Zénith), le joueur doit jongler entre son travail dans la logistique et les matchs.

“Le directeur du tournoi est assez arrangeant sur les disponibilités et les horaires. Quand on s’engage si l’on passe plusieurs tours on peut jouer jusqu’à deux matchs par jour”, explique-t-il. Difficulté supplémentaire, des joueurs professionnels intégreront les derniers tours de qualification comme Josselin Ouanna actuellement 324e à l’ATP. La route est longue pour être au rendez-vous de l’éditon 2014 de l’Open de Caen du 7 au 10 décembre 2014.