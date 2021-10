Boulangerie : Osmont se tient à la baguette

Un an plus tard, trois “anciens” viennent d'ouvrir leur Scop (Société Coopérative et Participative) Osmont au 12 rue Jean Macé à Petit-Quevilly.



Une année de travail



Au moment de la fermeture, Didier Doray, un fidèle client, décide de créer l’association de soutien à la Scop Osmont “l’Asso”. “Tout s’est passé très vite, les clients et les salariés se sont mobilisés et nous avons rapidement été contactés par Didier Doray. On ne voulait pas laisser mourir le pain Osmont”, avoue Yves Le Pape, vendeur livreur pour l’ancienne boulangerie, désormais gérant.

Après une année de démarches administratives, la Scop Osmont a vu le jour ce mardi 21 octobre. “Nous avons conservé les fondamentaux”, précise Yves Le Pape.



Mais les associés se sont octroyés quelques écarts. “Nous souhaitons développer la pâtisserie bio et Clémentine, la jeune pâtissière pourra laisser libre cours à son imagination”. Un concept qui nous séduit déjà. Prochain objectif pour la Scop : de nouvelles embauches.