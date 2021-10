Basse Normandie: la droite dénonce des contrats Etat/Région déséquilibrés

La minorité de droite au Conseil Régional de Basse-Normandie est inquiète : les futurs « contrat de Plan » et « contrat de Plan interrégional » sont très déséquilibrés en défaveur de leur région. Ces contrats, c'est une sorte de « pot commun », pour financer conjointement les grands projets (emploi, mobilité, transition énergétique, numérique, innovation, enseignement supérieur), pour le premier : entre l’État et la Basse-Normandie, et pour le second entre l’État et les régions Basse et Haute-Normandie, et l'Ile de France.

Premier exemple donné par la droite dans le cas du contrat interrégional : les travaux en région parisienne de la future LNPN, la ligne SNCF rapide vers Le Havre à laquelle les bas-normands vont contribuer au financement, sans certitude qu'elle desserve un jour la Basse-Normandie.

Même situation pour le maritime : 70 millions d'euros iront à la Haute-Normandie, rien à la Basse. Quant au département de l'Orne, il est carrément exclu de ce contrat auquel les ornais vont financièrement contribuer. Le conseiller régional UMP de l'Orne, Bertrand Deniaud :

Il reste 1 semaine aux élus régionaux pour tenter d'équilibrer les dotations plus favorablement pour les bas-normands.

Verdict le 30 octobre.