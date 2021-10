Peter Peter en concert événement à la Luciole d'Alençon

Après une première tournée française au Printemps, Peter Peter revient cet automne avec un nouveau groupe et une nouvelle version live. Sorti début 2014, l’album Une Version Améliorée de la Tristesse est fait d’une pop brute mais élégante évoquant à la fois la new wave, le post punk et puisant dans les tendances anglo saxonnes du moment.

Retrouvez Peter Peter en concert à la Luciole d'Alençon ce jeudi 23 octobre. Tarif : 8€ étudiants – 10€ sur place

