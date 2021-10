Table caennaise : le Mooky's rue de la Fontaine

Passons sur l’accueil chaleureux, l’impression de bien-être découle inéluctablement d’une décoration extrêmement soignée, et plutôt atypique dans la capitale bas-normande à l’image du lavabo des toilettes ou de l’étonnante interprétation de La création d’Adam de Michelangelo, sur l’un des murs de l’établissement.



Un vent du sud

Pas besoin de contempler ce tableau d’ailleurs pour sentir la touche italienne du restaurant. Un coup d’œil à la vitrine à l’entrée de la boutique suffit pour saisir qu’ici, bon nombre de produits viennent de l’autre côté des Alpes. L’abondante carte des vins le confirme.

Si la maison ne propose pas de formule le midi, elle affiche chaque jour un plat différent au menu. Lors de notre passage, c’était bœuf bourguignon avec ses carottes et pommes vapeur (13 €). Un délice, avec sa sauce relevée comme il le fallait.

A la carte, les tapas (3 €) permettent de composer soi-même son menu. La charcuterie et le fromage italiens, espagnols, français (et... corses ?!) sont au rendez-vous. Les amateurs de produits fins apprécieront.

En dessert, les propositions varient également. Avec mon verre de vin et mon excellent et très léger (d’apparence) tiramisu, j’ai eu à régler une note de 22,50 €.

Pratique. 24 rue de la Fontaine. Tél. 02 31 47 37 87.