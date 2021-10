L’accélérateur FFWD est un “lieu d’accueil unique et un programme intensif d’accompagnement et de financement des “entreprises à fort potentiel”, française et étrangères pour leur faire passer plus rapidement une étape de développement quel que soit leur secteur d’activité”.

Le programme d’accélération se développe sur 36 semaines. Dix entreprises seront sélectionnées par an.

Pratique. www.ffwd-normandie.com.