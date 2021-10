Paris (AFP). Ligue 1: l'OM grand vainqueur, Lyon au pied du podium

Marseille, qui a battu Toulouse (2-0), est le grand vainqueur de la 10e journée de Ligue 1, également marquée par le triste spectacle des supporteurs niçois qui ont envahi le terrain de l'Allianz-Riviera pour en découdre avec les joueurs bastiais. . Marseille caracole, Paris s'accroche Depuis le début de saison, Marseille fait une belle publicité à la Ligue 1, qu'il domine sans contestation. Sa victoire contre Toulouse (2-0), la 8e consécutive (record égalé avec les séries de 1937 et 1998), lui permet, au quart du championnat, de posséder 7 points d'avance sur son nouveau dauphin le Paris SG et sur Bordeaux (3e) tenu en échec par Caen (1-1). Le clasico du 9 novembre pour la 13e journée se rapproche et Marseille ne baisse pas de rythme. Le PSG, certes seule formation encore invaincue en championnat, lutte lui pour le suivre malgré les blessures et indisponibilités de nombreux joueurs. Vendredi, le succès contre Lens (3-1), a été assombri par les sorties de Matuidi (hanche), Thiago Motta (cuisse) et Cabaye (cuisse). Ces blessures, finalement légères, ont fait craindre une pénurie encore plus forte après les indisponibilités d'Ibrahimovic, Thiago Silva, David Luiz et Marquhinos. Ajouté à cela l'exclusion de Cavani, Paris a payé cher sa victoire. Dimanche, la journée a été historique à plus d'un titre pour les Marseillais: outre cette série de 8 victoires égalée -- qu'il pourront améliorer dimanche prochain à Lyon --, le Vélodrome flambant neuf a enregistré son record d'affluence avec 61.846 spectateurs présents. Ceux-ci n'ont pas été déçus avec les buts de Nkoulou de la tête et surtout de Gignac, d'une reprise du gauche qui le conforte dans son statut de meilleur buteur du championnat (10 réalisations). Ce 2e but marseillais a été sublime dans sa construction avec pas moins de dix passes à une touche de balle avant le centre de Mendy parfaitement exploité par l'ancien Toulousain. . Lyon et Saint-Etienne au pied du podium Profitant des contre-performances de Nantes (1-1 contre Reims) et surtout de Lille (battu chez lui par Guingamp 2-1), Lyon (4e) et Saint-Etienne (5e), respectivement vainqueurs de Montpellier (5-1) et Lorient (1-0), sont en embuscade. A l'origine prévu à La Mosson, qui vient d'être dévasté par les récentes inondations dans l'Hérault, le match s'est déroulé à Gerland où l'OL a remporté son 4e succès d'affilée. Lacazette, Fekir et Malbranque ont marqué et Gourcuff a réussi le doublé. La dernière fois qu'il avait marqué deux fois remonte à 2009 avec Bordeaux Samedi, les Verts ont eux mis fin à une série de 4 matches sans victoire et vaincu le signe indien au Moustoir où ils ne s'étaient jamais imposés auparavant. Le héros stéphanois a été le milieu de terrain Lemoine auteur d'un exploit personnel pour marquer en fin de rencontre. . Violence-Riviera à Nice Il n'y a malheureusement pas eu que du foot sur les terrains de L1 ce week-end. A Nice, les supporteurs azuréens ont envahi leur pelouse pour aller se battre avec des joueurs bastiais. Les incidents ont débuté par des échauffourées entre joueurs, après que le second gardien de Bastia, Jean-Louis Leca, a brandi un drapeau corse au milieu du terrain. Ces images de violences, qui n'ont heureusement fait aucun blessé, ont évidemment fait tache à 600 jours (599 ce dimanche, ndlr) de l'Euro-2016 en France dont certains matches se joueront à l'Allianz-Riviera. Alors que quatre supporteurs niçois étaient toujours en garde à vue dimanche soir, le secrétaire d'Etat aux Sports Thierry Braillard a enjoint à être "très dur en terme de répression" face à des "comportements d'un autre âge", tout comme Frédéric Thiriez, le président de la Ligue de football professionnel, qui a évoqué "d'inévitables sanctions à venir". Les supporteurs de ces deux clubs rivaux ne cessent d'être dans le collimateur. En novembre 2013, le stade niçois avait déjà connu de graves incidents lors de la réception de Saint-Etienne, avec des supporteurs et des stadiers blessés. En début de saison ce sont les supporteurs bastiais qui s'en étaient pris aux forces de l'ordre à l'extérieur de leur stade en marge de la réception de Marseille. Résultats de la 10e journée de la Ligue 1 de football:

