Paris (AFP). Budget 2015: Macron totalement sûr que Bruxelles n'opposera pas son veto

Le ministre de l'Economie Emmanuel Macron s'est déclaré dimanche totalement convaincu que la Commission européenne n'opposera pas son veto au budget 2015 de la France malgré le non-respect de ses engagements européens. "Je suis totalement sûr, à ce stade, qu'il n'y aura pas d'avis négatif de la Commission parce que nous ne nous mettons pas dans cette situation. C'est la Commission qui va décider mais la France est un grand pays qui a à mener ce débat", a-t-il déclaré lors du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro. Selon plusieurs sources européennes, la Commission pourrait demander à la France de revoir son projet de budget 2015, qui prévoit un déficit à 4,3% du PIB, loin des 3% auxquels Paris s'était engagé. Depuis un an, elle dispose d'un droit de regard sur les projets de budgets nationaux, une prérogative dont elle n'a pas encore usé. Bruxelles doit se prononcer d'ici fin octobre. "Nous menons un débat qui est un débat, qui d'ailleurs a lieu dans d'autres enceintes comme au FMI (Fonds monétaire international) et ailleurs, qui est un débat sur la situation de la zone euro. La zone euro est en anémie. Elle a une croissance faible et une inflation faible", a commenté M. Macron. Le ministre a souligné que la responsabilité collective était de ne pas faire entrer la zone euro en stagnation voire en déflation. "Pour ce faire, il faut respecter les Traités, c'est ce que nous ferons, nous respecterons les Traités et le budget de la France respectera les Traités", a insisté le ministre français. "Simplement, les règles font l'objet d'une discussion constructive avec la Commission et les commissaires européens", a-t-il ajouté. - "un pacte écrit" - Il a en outre souligné que la France faisait des économies: "les 21 milliards que nous devons faire en 2015, ils sont faits mais le ratio des déficits publics ramenés au PIB -- compte-tenu de ce dévissage du PIB européen et français par rapport à nos attentes initiales -- ne peut être atteint", a-t-il conclu. Cette semaine, les responsables français avaient déjà multiplié les mises au point en réponse aux informations venant de Bruxelles sur un possible rejet du projet de loi de finances pour l'an prochain. Le Premier ministre Manuel Valls avait ainsi affirmé devant les députés que le projet de budget 2015, qui prévoit un net dérapage des finances publiques, était celui "qu'il faut à la France" et qu'il ne pouvait pas être rejeté par la Commission européenne. Dimanche, le magazine allemand Der Spiegel a affirmé que Berlin aidait Paris à élaborer "un pacte écrit" par lequel la France s'engage sur des réformes et la réduction des déficits, et en échange duquel Bruxelles donnerait son feu vert au budget 2015. Pour Berlin, il est "inimaginable" que le projet de budget français pour 2015, soit recalé, écrit le magazine dans son édition datée de lundi, sur la foi de sources proches du gouvernement d'Angela Merkel. "Cela pèserait massivement sur la relation franco-allemande, et cela serait présenté comme si nous étions responsables avec notre obsession de la rigueur", a déclaré à l'hebdomadaire un "membre haut placé du gouvernement" non identifié. Le gouvernement allemand, bon élève de la zone euro en matière budgétaire, aurait donc proposé son aide sous forme d'un pacte détaillant les engagements de Paris envers Bruxelles.

