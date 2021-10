Football: Les Quevillais encore victorieux !

Les jaunes et noirs continuent d’enfiler les victoires cette saison avec un déplacement dans le Nord où les Quevillais auront réussi à s’imposer par la plus petite des marges sur un but encore une fois de Rogie en fin de rencontre (80e).

Grâce à cette victoire, les joueurs de Manu Da Costa restent deuxièmes au contact de Sedan qui s’est également imposé sur le terrain de Romorantin sur le même score (1-0).

La prochaine rencontre pour l’USQ sera le 6e tour de la coupe de France : les canaris se déplaceront sur le terrain de Deville-Maromme (DH) le week-end prochain.