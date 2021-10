Marseille (AFP). Ligue 1: Marseille force 8, Bordeaux cale contre Caen

Irrésistible comme Gignac, encore buteur, Marseille a égalé son record de 8 succès de rang en championnat en battant Toulouse (2-0), et compte désormais 7 points d'avance en tête de la L1 sur le PSG (2e) et Bordeaux (3e), accroché par Caen (1-1). Les Girondins perdent donc leur place dauphin au profit du Paris SG, victorieux vendredi de Lens (3-1) au Stade de France, dans un match marqué par la polémique avec trois exclusions en six minutes par l'arbitre Nicolas Rainville. Au quart du championnat, Marseille maintient ainsi son avance de sept points sur le champion de France en titre, qu'il défiera au Parc des Princes dans trois semaines pour la 13e journée. En attendant, l'OM de Marcelo Bielsa fait donc au moins aussi bien que celui Joseph Eisenhoffer et Rolland Courbis, qui ont réussi pareil "grand huit", respectivement en 1937 et en 1998. Le nouveau record pourra être établi dimanche prochain à Lyon. La fête ne pouvait qu'être belle dans le Vélodrome flambant neuf qui a battu son record d'affluence, avec 61.846 spectateurs venus encourager les hommes de Bielsa sous un soleil resplendissant. Et ils n'ont pas été déçus en première période, avec les buts de Nkoulou de la tête, à la réception d'un coup franc dosé de Payet (3e passe décisive), et surtout celui de Gignac, d'une reprise du gauche qui le conforte dans son statut d'actuel meilleur buteur du championnat, avec 10 réalisations. Ce deuxième but marseillais a été sublime dans sa construction avec pas moins de dix passes à une touche de balle avant le centre de Mendy, mal repoussé par Yago et parfaitement exploité par Gignac, bourreau de son ancien club. S'il a souvent paru impassible sur sa fameuse glacière, hormis pour recadrer ou conseiller ses joueurs, l'effet Bielsa opère à plein à Marseille, qui n'a été inquiété qu'en début de réncontre, lorsque Braithwaite a obligé Mandanda à repousser sa reprise sur la transversale. - Des Normands méritants - Côté Toulousain, Ben Yedder, trop rarement mis en évidence quand il ne bénéficiait pas d'un penalty pourtant évident en seconde période, n'a pas remporté son duel à distance avec Gignac. Dans le deuxième match dominical, le soleil aussi a brillé au-dessus du stade Chaban-Delmas, mais le spectacle fut moins saisissant. Les hommes de Willy Sagnol ont cru à la victoire dès la 22e minute avec un penalty transformé par Diabaté, sanctionnant une main de Calvé. Mais les Caennais, qui ont perdu Koïta sérieusement blessé (grosse entorse) et ont buté sur un Carrasso plusieurs fois déterminant, ont finalement logiquement égalisé par Bazile à moins d'un quart d'heure du terme. Méritants, les Normands restent toutefois dans la zone rouge (18e). En soirée, le dernier match de cette 10e journée oppose Lyon à Montpellier. Une rencontre initialement programmée à La Mosson mais délocalisée à Gerland, l'enceinte montpelliéraine ayant été dévastée par les récentes inondations dans l'Hérault. Résultats de la 10e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Lens - Paris SG 1 - 3

