Paris (AFP). La nostalgie Top 50, symbole des années 80, bat son plein

Émissions à la télévision et à la radio, livre anniversaire, tournée géante: la nostalgie des années "Top 50" bat son plein alors qu'on célèbre le 30e anniversaire de la création du plus célèbre hit-parade musical de France, qui n'a pas survécu à la crise du disque. Quand est diffusé le premier Top 50, le 4 novembre 1984, c'est une chanson pleine de guimauve, interprétée par un duo comme sorti d'une série TV américaine, qui dame le pion à David Bowie, Prince, Scorpions ou Duran Duran: avec "Besoin de rien, envie de toi", Peter et Sloane deviennent les premiers N.1 d'un nouveau classement censé enfin mettre tout le monde d'accord. Alors que les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne disposent depuis les années 50 de "charts" officiels, chaque radio avait son hit-parade en France, entretenant un "flou" qui permettait à chaque maison de disque de dire que son artiste vendait le plus. C'est à l'initiative de Philippe Gildas, alors directeur d'Europe 1, et de Pierre Lescure, patron de Canal+, qu'est donc mis au point ce classement, avec deux instituts de sondage chargés d'aller visiter les disquaires. Le rendez-vous quotidien, premier succès de la nouvelle chaîne cryptée née le même jour, va s'imposer comme "l'émission incontournable des 14-18 ans", se souvient pour l'AFP Marc Toesca, présentateur des sept premières saisons. Lequel ouvrait son émission avec le gimmick "Salut les p'tits clous" en référence au courrier qu'il recevait, parfois adressé à un certain "Marteau Esca". De "Voyage, voyage" aux "Démons de minuit" en passant par "Nuit de folie", les "Boys, boys, boys" de Sabrina, "La lambada", mais aussi les "Restos du coeur" ou la chanson pour l'Ethiopie, tous les tubes estampillés "Top 50" constituent la bande-son d'une décennie où la musique se consommait en 45 tours et remplissait des rayons entiers dans les supermarchés. - Les stars des années 80 en tournée - "Un des effets évidemment pervers du Top 50, c'est que cela favorisait les morceaux qui étaient déjà les plus vendus", les disques étant le plus souvent classés dans les rayons dans l'ordre du hit-parade, rappelle le journaliste Thomas Joubert, qui signe un livre souvenir sur la décennie 1984-1993, perçue comme "l'âge d'or" du Top 50 (aux éditions Gründ). A cette époque, les grands tubes comme "La Lambada" ou "Nuit de folie" pouvaient ainsi s'écouler à plus de 1,5 million d'exemplaires alors qu'on peut être aujourd'hui "premier des hit-parades avec 5.000 ventes", remarque le journaliste, qui co-animera le 27 octobre une émission souvenir sur Europe 1. Le "Top 50" disparaîtra progressivement du paysage à partir du milieu des années 90, passant d'une chaîne à l'autre, et perdant de sa visibilité avec la mort du vinyle puis la crise du disque à partir des années 2000 provoquée par l'essor du téléchargement et du streaming. Des classements hebdomadaires sont encore publiés mais ils ont perdu une bonne part de leur impact. Du Top 50 restent donc aujourd'hui des chansons fortement ancrées dans la mémoire collective alors que leurs interprètes, eux, ont parfois été oubliés. Pour les nostalgiques, rêvant de revoir Sabine Paturel énumérer ses "Bêtises", Julie Pietri entonner son "Eve, lève-toi" et bien d'autres stars (Patrick Bruel, Roch Voisine, Lio, etc.), M6 diffusera les 21 et 28 octobre, en prime time, les deux concerts enregistrés fin septembre au Palais des Sports de Paris pour marquer les 30 ans de la naissance du hit-parade. En parallèle, la tournée des ex-stars des années 80 repart à la conquête des Zéniths de France à partir du 23 octobre. L'occasion là aussi de revoir en live certains des anciens habitués du Top 50, Jean-Luc Lahaye, Phil Barney, Jean-Pierre Mader ou Patrick Hernandez. Une trentaine de dates sont programmées jusqu'à la mi-décembre, avec un passage à Paris le 20 novembre.

