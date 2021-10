Paris (AFP). Martine Aubry demande une réorientation de la politique économique

La maire PS de Lille, Martine Aubry, demande à François Hollande et à Manuel Valls d'engager une "réorientation de la politique économique" et d'"emprunter le bon chemin dans les deux ans qui viennent", faute de quoi la gauche va "échouer" en 2017, dans un entretien au Journal du dimanche. "Il nous faut trouver au plus vite le bon réglage des politiques économiques qui permettra de sortir la France de la crise. Et puis, il nous faut refaire de la politique () Regardons la vérité en face. La politique menée depuis deux ans, en France, comme presque partout ailleurs en Europe, s?est faite au détriment de la croissance", lance-t-elle en prônant "une nouvelle social-démocratie" et en réclamant d'en "finir avec les vieilles recettes libérales". Martine Aubry dit aussi "partager les propositions" économiques des députés PS frondeurs et regrette que le Parlement "n'ait pas pu en discuter". "Je partage leurs propositions () et je regrette que le Parlement n?ait pas pu en discuter. J?espère que la prise de conscience sera là, que le débat aura lieu. En tout cas, plus on sera nombreux à le dire à gauche ?élus nationaux ou locaux, mais aussi dans la société civile? plus on aura une chance d?être entendus. Dans le passé, faute d?avoir débattu, nous avons souvent payé le prix () Et puis, ne peut-on arrêter d?appeler «?frondeurs?», des députés qui connaissent l?économie, souhaitent le succès du gouvernement et portent une vision de la Ve? République où le Parlement est pleinement respecté dans ses prérogatives??", lâche-t-elle.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire